Comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal alerta para necessidade de renovação dos efectivos

O comandante José Minas deixou, esta manhã, um alerta para a necessidade de renovação dos efectivos dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

À margem das comemorações do 136.º aniversário da corporação, o comandante diz que o actual número de operacionais "é suficiente" para a cidade. "Mas tem um problema: uma faixa etária muito elevada. A média de idades, excluindo a última escola, é de mais 50 anos e também já temos problemas com muitos problemas, principalmente para os serviços de emergência pré-hospitalar. É essa a nossa grande lacuna", afirmou, acrescentando, tal como Cristina Pedra, que esse problema já vai começar a ser colmatado com a admissão de 24 novos operacionais em 2025.

"O que está previsto é admitirmos 24 bombeiros a curto prazo e depois a médio prazo 12, mais 12 e mais 24. A fazê-lo, dentro de oito anos, seremos menos do que agora. Actualmente somos 134 e dentro de oito anos seremos 122, fruto da passagem à reforma de muitos bombeiros (...), por isso, o investimento maior terá que ser maior em termos de admissões para colmatar uma possível falta de efectivos no futuro", frisou.

Ver Galeria Fotos da cerimónia do 136.º aniversário dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Miguel Espada/ASPRESS

Cristina Pedra admite necessidade de novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, sublinhou hoje a necessidade urgente de um novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Em relação aos meios materiais, o comandante mostrou-se satisfeito. "Estamos muito bem equipados e não tenho razões de queixa. Existe um planeamento a médio prazo que está a ser cumprido", afirmou, mencionando também que a existência de edifícios cada vez mais altos na cidade, como o hotel Savoy Palace, não são um problema e que a corporação está bem preparada e equipada para eventuais ocorrências que possam existir nesse tipo de infra-estruturas. "Temos uma auto-escada de 55 metros de altura, a maior da Península Ibérica. Já realizámos testes, e não temos problemas em aceder aos pisos superiores", garantiu.