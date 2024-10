Israel reclama morte de comandante do Hezbollah no sul do Líbano

O Exército de Israel reclamou hoje ter abatido Muhammad Hassin Ramal, comandante do Hezbollah, durante um ataque aéreo contra Tayibe, sul do Líbano.

"[Ramal] dirigiu muitos ataques terroristas contra o Estado de Israel e contra os soldados israelitas no terreno", refere um comunicado divulgado hoje.

O mesmo documento acrescenta que as tropas israelitas prosseguem a incursão no sul do Líbano projetada no dia 01 de outubro referindo que nas últimas horas foi localizado e desmantelado um arsenal da milícia xiita e que as armas estavam a ser preparadas para ataques contra o norte de Israel.

"Entre as armas localizadas encontram-se espingardas de francoatirador e um lança foguetes de artilharia Burkan-2", indica a nota.

Os israelitas comunicaram ainda que, durante a madrugada, o Hezbollah (Partido de Deus) fez 15 disparos contra Israel que fizeram soar os alarmes em Haifa.

Entretanto, o grupo xiita libanês anunciou em comunicado uma "nova fase de escalada" no confronto com Israel, "que se vai refletir no desenrolar dos acontecimentos dos próximos dias".

O anúncio do Hezbollah ocorreu poucas horas depois de o Exército israelita ter confirmado a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, numa operação militar em Rafah, sul da Faixa de Gaza.

Sinwar foi acusado por Israel de ter concebido e preparado os ataques do Hamas em 07 de outubro do ano passado contra território israelita.