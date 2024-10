Antigos combatentes do Batalhão 4911/74 homenageado no RG3

No próximo sábado, 26 de Outubro, um grupo de antigos combatentes do histórico Batalhão 4911/74 será recebido no Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3), em S. Martinho, para assinalar os 50 do seu regresso à Região.

O Batalhão 4911/74 foi o último batalhão mobilizado neste arquipélago no pós 25 de Abril, constituído por tropas maioritariamente madeirenses e comandadas por oficiais continentais. Em Outubro de 1975, "por esta altura", regressavam a Portugal numa aeronave fretada da Suíça (DC10) os últimos efectivos.

"Passados 50 anos, e numa fase já decadente das nossas vidas e, em muitos casos dependentes de terceiros, o que resta destes ex-combatentes para além da sua aparente serenidade, é a luta contínua no dia-a-dia, pela sua sobrevivência e uma melhor qualidade de vida, tentando resolver problemas de saúde e outras dificuldades de âmbito social em que vivem muitos destes ex-militares", realça Vicente Sousa que integrou o Batalhão 4911/74, numa nota remetida às redacções.

Lembro que, estes homens que um dia deixaram as suas famílias e amigos, foram obrigados a embarcar para destino incerto em defesa da sua Pátria. Contudo, e para os que tiveram a sorte de regressar vivos à sua terra natal, a realidade de hoje para muitos deles é a permanente luta diária pela legítima defesa dos seus direitos humanos, sociais e pela sua dignidade existencial. Estou a falar de Antigos Combatentes que, na sua grande maioria, nunca tiveram em definitivo a necessária, justa, e merecida homenagem e, ou um suficiente apoio do Estado Português para os ajudar. É vê-los algures por esse país fora, espalhados um pouco por toda a parte e lamentavelmente esquecidos e remetidos ao seu próprio destino Vicente Sousa, ex-combatente na Guerra Colonial Portuguesa

No programa das comemorações, está prevista uma missa na Paróquia da Nazaré, pelas 10:30 horas de sábado, aberta a toda a população.

Nesta eucaristia, terá lugar a bênção do novo Guião/Estandarte do B.4911/74 inspirado na imagem do Monumento ao Combatente Madeirense no Ultramar ali existente, da autoria do escultor, Ricardo Veloza.

Segue-se uma homenagem a todos os ex-combatentes junto do respectivo monumento e, posteriormente, uma visita e almoço convívio no RG3.