Mau tempo na Madeira já fez divergir seis voos

O mau tempo que se faz sentir na Região, nomeadamente nos concelhos de Santa Cruz e Machico, continua a condicionar o Aeroporto Internacional da Madeira.

Até ao momento seis voos já foram divergidos, tendo sido forçados a aterrar no Aeroporto do Porto Santo.

Foram divergidos um avião da Transavia, um pequeno avião jato, um da JET2, Swiftair, um da TAP e um da esayJet.

As aeronaves retomarão as suas viagens logo que as condições climatéricas assim o permitirem.