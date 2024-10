Turismo de Portugal certifica seis cursos da Universidade da Madeira

O Turismo de Portugal certificou, recentemente, os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) de Cozinha e Produção Alimentar, Guias da Natureza, Informação e Comercialização Turística, Marketing Digital no Turismo e os Cursos de Licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira e de Mestrado em Gestão Hoteleira da Universidade da Madeira.

Esta é uma distinção válida por três anos, que certifica que os CTeSP “se encontram estruturados de forma consistente com as suas finalidades e público-alvo; evidenciando articulação adequada entre os objectivos, as unidades curriculares, as metodologias de formação e de avaliação a aplicar”. Já os cursos de Licenciatura e de Mestrado “se encontram estruturados de forma consistente com as suas finalidades e público-alvo; evidenciando articulação adequada entre os objectivos, as unidades curriculares, as metodologias de formação e de avaliação a aplicar, integrando um corpo docente de reconhecido mérito na área do Turismo & Hospitalidade”.

"A atribuição deste reconhecimento pelo Turismo de Portugal reflete o compromisso da Universidade da Madeira no desenvolvimento de cursos que respondam de forma eficaz às exigências e necessidades do mercado de trabalho e, em particular do setor do turismo, e atesta a qualidade da formação que é ministrada pela instituição nas áreas de turismo e hotelaria, seja ao nível dos CTeSP, Licenciaturas ou Mestrados", refere em nota à imprensa.