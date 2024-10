Madeira afectada por cancelamentos de dois voos da easyJet e da TAP

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo foi afectado este domingo, 20 de Outubro, pelo cancelamento de duas ligações aéreas directas operadas pela easyJet e pela TAP.

Voo número TP 1689 deveria conectar a capital do país à pista de Santa Cruz às 13h30 com hora de chegada prevista para as 15h15, mas a aeronave não chegou a deixar o território continental.

Situação semelhante ocorreu às 18h40 com o voo EJU7627 da easyJet, que deveria chegar à Madeira às 20h35.

Sabe o DIÁRIO que entre as centenas de passageiros afectados está um grupo madeirense que participou nas Jornadas Nacionais de Catequistas, em Fátima, composto por jovens catequizandos acompanhados por catequistas.

A falta das aeronaves na pista de Santa Cruz levou, automaticamente, ao cancelamento dos voos de conexão Madeira - Lisboa, previstos acontecer às 16h5 (TP1690) e às 21h05 (EJU7628) deste domingo.

Também esta tarde, a easyJet cancelou a ligação aérea entre a capital portuguesa e o Porto Santo, deixando centenas de passageiros em terra.