Nove novos Vigilantes da Natureza concluíram formação

Quase uma dezena de novos Vigilantes da Natureza, que "já terminaram, com aproveitamento, o obrigatório percurso formativo que os habilita a exercer profissionalmente as suas funções", informa hoje o IFCN, passam a integrar o corpo que assim tem já mais de quatro dezenas de elementos.

"O curso de formação específica teve uma carga horária total de 950 horas, dividida em 600 horas de formação teórico-prática e 350 horas de formação prática em contexto de trabalho", realça uma nota de imprensa. "Na componente teórico-prática do curso, os 9 formandos abordaram, entre outras, as seguintes temáticas: Áreas protegidas; Aquisição de dados de GPS; Cartografia e orientação; Navegação e condução de embarcações; e Recursos faunísticos e florísticos".

Além disso, "no âmbito da formação prática em contexto de trabalho, os formandos puderam participar em toda a tipologia de missões desenvolvidas pelo Corpo de Vigilantes da Natureza, no mar e em terra, tendo inclusivamente experienciado um período de estadia na Reserva Natural das Ilhas Desertas".

Concluído o curso de formação específica, "os novos elementos estão agora em condições de terminar o período de estágio e, assim, ingressarem definitivamente na carreira especial de Vigilante da Natureza", assegura a nota da tutela, a Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

Nota ao facto de, "com o ingresso de nove elementos, o Corpo de Vigilantes da Natureza passará a contar com 42 operacionais efetivos, com uma média de idades situada nos 46 anos", sendo que "este ingresso de novos elementos no Corpo de Vigilantes da Natureza correspondia a uma necessidade nesta carreira dado a especificidade das suas funções e dado a idade média dos elementos que fazem parte da mesma. Desde 2010 que não ingressavam novos vigilantes na carreira", conclui.