A Formação de Futuros Professores de Matemática

A colaboração entre a Universidade da Madeira (UMa) e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT) tem-se mostrado fundamental para o estabelecimento de protocolos de cooperação com estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, visando a criação de contextos formativos de qualidade nos quais os estudantes dos cursos em ensino desta instituição do ensino superior possam desenvolver as atividades de iniciação à prática profissional.

Um dos compromissos da UMa, e muito em particular dos responsáveis pelo Mestrado em Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário, ministrado na Faculdade de Ciências Exatas e das Engenharias, é o de garantir que os estudantes, futuros professores, tenham uma formação de excelência, alinhada com os desafios emergentes no campo educacional. Num mundo em constante evolução, onde a tecnologia desempenha um papel central, é imperativo que as instituições de ensino superior continuem a fortalecer parcerias que promovam a inovação e a qualidade na formação de futuros professores, também neste domínio.

Um exemplo claro dessa sinergia foi a disponibilidade exibida pela Direção Regional de Educação (DRE), através da Direção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem da Direção Regional de Educação, à solicitação para que os estudantes estagiários da UMa, futuros professores de Matemática do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário, usassem os dispositivos tecnológicos (tablets) e acedessem ao Projeto Manuais Digitais, garantindo-lhes desfrutar das mesmas condições que os docentes da Região.

Além desse suporte técnico imediato, está agendada para novembro deste ano uma ação formativa, específica para todos os estudantes do Mestrado em Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário. Essa iniciativa visa capacitá-los na utilização das plataformas e manuais digitais disponíveis, preparando-os para a inclusão destes recursos nas suas práticas letivas.

A colaboração entre a UMa e a DRE é um exemplo inspirador de como podemos preparar os nossos estudantes para se tornarem educadores competentes e adaptáveis às necessidades emergentes. A presente união de esforços não apenas beneficia os futuros professores de Matemática, mas também reflete um compromisso coletivo com a Educação de qualidade que se pretende na Madeira.