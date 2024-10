MPT pede formação especializada no resgate de animais para os Sapadores do Funchal

O deputado municipal do Funchal eleito pelo MPT afirma que o seu partido tem vindo a pedir a formação especializada no resgate de animais para os Bombeiros Sapadores do Funchal, mas que essa proposta tem vindo a ser votada contra pela maioria dos deputados do PSD, "apesar de ser uma necessidade evidente na nossa cidade".

Neste dia em que se celebra o 136.º aniversário dos Bombeiros Sapadores do Funchal, o partido quer demonstrar respeito e admiração pela corporação.

"Durante o discurso da Presidente da Câmara, Cristina Pedra, faltou a verdade ao ignorar o papel crucial do Partido da Terra – MPT na defesa dos direitos e da dignidade desta classe profissional. Foi o Partido da Terra que, de forma consistente, apresentou votos de protesto pela dignificação dos Bombeiros Sapadores, lutando por melhores condições salariais e de trabalho. Se até hoje estes profissionais aguardavam por reconhecimento e justiça nas suas condições de trabalho, foi porque os esforços da Câmara e da maioria dos deputados do PSD foram insuficientes", afirma.

O deputado defende que a capacitação destes operacionais não pode estar apenas ligada às pessoas, sendo necessário lidar com todas as emergências, incluindo aquelas com animais. "De que serve enaltecer publicamente o trabalho dos bombeiros, se ao mesmo tempo se nega o investimento necessário para que possam exercer, de forma ainda mais completa, o seu papel de protetores da comunidade?", questiona Valter Rodrigues

"Neste aniversário, é urgente destacar que as palavras de homenagem e louvor não são suficientes. Os Bombeiros Sapadores do Funchal precisam de acções concretas, de formação adequada e de salários dignos que reflitam a importância das suas funções. Continuaremos a lutar para que a Câmara Municipal faça mais do que discursos e comece, efetivamente, a atender as necessidades desta corporação", diz.