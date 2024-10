Nove portugueses nos quadros principais dos Europeus de ténis de mesa

Portugal vai ter nove mesatenistas nos quadros principais de singulares do Campeonato da Europa de ténis de mesa, que decorre em Linz, após as rondas preliminares, hoje disputadas.

João Monteiro, Tiago Abiodun, Inês Matos e Matilde Pinto garantiram hoje a presença no quadro principal, que começa quinta-feira, ao vencerem as rondas preliminares, juntando-se a Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu e Shao Jieni, diretamente qualificados.

A esse contingente juntam-se ainda dois pares apurados para os 16 avos de final.

Na prova de singulares masculinos, Tiago Abiodun, de apenas 16 anos, 64.º cabeça-de-série, vai defrontar o romeno Ionescu Ovidiu (16.º).

Tiago Apolónia (27.º) joga contra o húngaro Adam Szudi (56.º), João Geraldo (28.º) enfrenta o também magiar Tamas Lakatos (74.º), João Monteiro (33.º) terá pela frente o sueco Kristian Karlsson (22.º) e Marcos Freitas (14.º) discute a passagem com o neerlandês Kas Van Oost (103.º).

Em singulares femininos, Fu Yu (16.ª) vai jogar com a germânica Mia Griesel (57.ª), Shao Jieni (10.ª) a finlandesa Maarit Betz (98.ª), Matilde Pinto (60.ª) a alemã Sabine Winter (11.ª) e Inês Matos (62.ª) a sueca Christina Kallberg (14.ª).

Na ronda de 32, a dupla portuguesa composta por Tiago Apolónia e João Monteiro vai defrontar os polacos Maciej Kubik / Milosz Redzimskr (8.º cabeças de série).

Matilde Pinto e Inês Matos têm como adversárias na ronda de 32 as galesas Charlotte Carey e Anna Hursey (16.ªs). Charlotte Carey joga em Portugal, na U. Sebastianense, e Anna Hursey já integrou várias equipas lusas (Lourosa, Mirandela e Sporting) e conquistou a medalha de bronze no Mundial de jovens de Gaia 2021, fazendo par com Matilde Pinto.