PAN pede acção conjunta dos partidos no combate à pobreza

O PAN defendeu, ontem, no âmbito do IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, que todos os partidos políticos e entidades governamentais tomem uma acção conjunta urgente que vise o combate ao flagelo da pobreza. Válter Ramos sublinhou que "políticas que combatam a pobreza de forma estrutural, não podem ser apenas com projectos inclusivos, mas também terá que ser através de um modelo económico organizado e que incluem todos os agentes sociais" que são essenciais para promover uma sociedade mais equitativa.

O vice porta-voz do partido fez questão de destacar ainda a grave crise habitacional que tem vindo a afectar a Região, assim como a falta de oportunidades que os jovens, apesar de cada vez mais qualificados, enfrentam para alcançar a sua independência económica e social.

Além disso, Válter Ramos abordou a problemática dos imigrantes, particularmente aqueles provenientes da Ásia, que chegam à região e enfrentam sérias dificuldades de integração. "Estes imigrantes representam uma nova vaga de pobres da RAM, e carecemos de estudos aprofundados sobre as suas condições socioeconómicas", alertou, apelando para uma maior atenção e ação por parte das entidades governativas.