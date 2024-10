Actividade mundial dos Escoteiros reúne 180 participantes no Montado do Pereiro

Os Escoteiros de Portugal da Região da Madeira participam este sábado, 19 de Outubro, nos eventos mundiais Jamboree no Ar e no Jamboree na Internet (JOTA / JOTI) a partir do Montado do Pereiro.

A iniciativa sob o tema mundial 'Todos por um mundo mais verde' junta na Madeira 180 participantes. O programa integra diversas actividades relacionadas com comunicação e orientação, assim como acções ambientais incluindo a plantação de espécies naquele que, ao longo de mais de 50 anos, vem sendo o parque de maior relevância para toda a actividade Escotista na Madeira.

As actividades juntam, através da rádio e da Internet, os escotistas de todo o mundo, sempre no terceiro fim de semana de Outubro.