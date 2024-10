Ana Markl e Tânia Graça abordam amor e sexualidade no Funchal

A locutora de rádio Ana Markl e a psicóloga especialista em sexologia Tânia Graça viajaram até à ilha da Madeira para apresentar ao vivo e a cores o programa de rádio ‘Voz de Cama’.

O projecto transmitido nas manhãs de quinta-feira na Antena 3 dedica-se a esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre diversos temas, desde amor (próprio), amizade, saúde, problemas sociais e, claro, sexologia.

Na noite deste sábado, 19 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira, os madeirenses tiveram a oportunidade de ouvir as questões mais íntimas colocadas a Markl e Graça, que com conhecimento, humor e sensibilidade clarificaram a plateia composta por cerca de 450 pessoas.

O público presente foi ainda brindado com um momento musical a cargo dos artistas madeirenses Elisa e Tiago Sena Silva.

O evento cultural foi promovido pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira em parceria com o Fórum Madeira, a Madeira Rent, o Restaurante Ratatouile e a Mercearia do Avô.