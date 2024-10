Jackpot de 51 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve nenhum totalista no sorteio desta terça-feira do Euromilhões.

A chave sorteada, composta pelos números 2 - 15 - 32 - 36 - 48 e as estrelas 3 e 9, não constava do boletim de nenhum apostador, quer de Portugal, quer do resto dos países europeus participantes neste jogo de sorte. Para o nosso País, o melhor resultado foi um 5.º prémio.

Sendo assim, no sorteio da próxima sexta-feira vai estar em jogo um jackpot no valor de 51 milhões de euros.

Boa sorte!