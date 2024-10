Novo robô cirúrgico será apresentado na próxima semana

O prometido robô cirúrgico Da Vinci para reforçar a capacidade instalada no Serviço Regional de Saúde será apresentado na próxima semana, revelou o presidente do Governo Regional na sessão de abertura do plenário do Conselho Europeu da Ordem dos Médicos, a decorrer no Funchal.

Miguel Albuquerque destacou o vultuoso investimento de 2,7 milhões de euros e o facto do Serviço Regional de Saúde empregar 875 médicos, para enfatizar os custos inerentes à prestação de cuidados de saúde no sistema público.

Referindo-se à saúde pública no geral, o presidente do Governo considera que um dos grandes desafios na actualidade é como manter a saúde pública com capacidade de prestar serviços de saúde com qualidade aos cidadãos, ou seja, o investimento que implica assegurar para que a saúde pública se mantenha apta a competir com a concorrencial saúde privada. Para Albuquerque este é um desafio político que pode pôr em causa o sistema de saúde, se o resultado fôr uma saúde pública para pobres e uma saúde para ricos.