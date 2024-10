30 correspondentes envolvidos no 'Ponto e Vírgula'

Arrancou esta terça-feira a operação relativa à X série do projecto 'Ponto e Vírgula', assente em dois momentos complementares e que tiveram como objectivo motivar os 30 correspondentes para que prossigam a sua missão que visa a partilha de conteúdos gerados nas escolas com toda a sociedade madeirense, através do DIÁRIO.

Na parte da manhã os estudantes do ensino secundário envolvidos no projecto participaram numa sessão de formação na Pousada da Juventude do Funchal, composta por duas acções. Coube ao Director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, apresentar dicas sobre ‘O papel do correspondente’, ficando a oficina de leitura em voz alta a cargo do ‘Contigo Teatro’, através dos professores Ana Cristina Batista, José Luís Fernandes e Maria José Costa.

Ao início da tarde receberam uma motivação suplementar partilhada durante a assinatura do protocolo de cooperação entre a Secretaria da Educação e o centro comercial Plaza Madeira que volta a ser assim parceiro do projecto iniciado há 10 anos e que tem revelado potencialidades a vários níveis, despertando talentos e dando visibilidade pública aos trabalhos e projectos escolares.

Na ocasião, foram encorajados continuar um trabalho de sucesso, através dos discursos proferidos por Jorge Carvalho, Vitor Rodrigues e Ricardo Miguel Oliveira.

Temos que agradecer aos parceiros, ao Plaza e ao DIÁRIO, que são o suporte para que o Ponto e Vírgula, um projecto bem estruturado, possa afirmar-se nas escolas e na comunidade. Mas também agradecer a energia e a capacidade criativa dos correspondentes nas escolas e acima de tudo a vossa coragem. Não é fácil nos dias de hoje darmos a cara e termos identidade num projecto, mas essa postura é louvável nesta era do comentário fácil e anónimo. Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia

Para o Plaza Madeira é um privilégio renovar esta parceria com o Ponto e Vírgula, um projecto de sucesso e que faz agora dez anos e que toda a comunidade educativa ganhe competências ao nível da aprendizagem e do desenvolvimento pessoal e profissional. Esperamos poder continuar associados a este projecto e contribuir com o que nos é possível para o mesmo. Vitor Rodrigues, Center Manager PLAZA Madeira

O DIÁRIO, como meio de comunicação social com responsabilidades acrescidas , tudo fará para contribuir para uma maior literacia mediática na Madeira. O PV é uma excelente oportunidade para que a nova geração possa dar o exemplo, não confundindo verdade com desinformação e notícias com ‘fakes’, mas também para que, exercitando o espírito crítico, tenhamos uma sociedade mais esclarecida, mais bem informada e mais democrática. Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Editorial do DIÁRIO

O projecto publicado mensalmente no DIÁRIO, feito em parceria com a Secretaria da Educação e o Plaza Madeira, envolve as 15 escolas secundárias da Região e visa a partilha de boas ideias. O conteúdo produzido por estudantes e para estudantes permitiu nos últimos nove anos o envolvimento de 2.530 alunos, chegou a 30 escolas e a 224 professores. Em termos de publicações, o DIÁRIO possibilitou a publicação de 70 edições num total de 1.052 páginas. 56 capas do suplemento foram realizadas por alunos. Houve 45 jovens que neste tempo assumiram a função de editores das escolas da Região.

O projecto está também ‘no ar’ na TSF-Madeira, que já passou 93 programas do ‘Meia-hora com o Ponto e Vírgula’ e apresenta-se ainda na versão ‘podcast’. O projecto estendeu-se aos workshops ‘O PV vai à Escola’, onde chega aos alunos demodo a que sejam trabalhados temas como a ilustração, o vídeo, a fotografia, a reportagem, a escrita criativa, a investigação histórica e o ‘podcast’.

Ao projecto está associado o concurso ‘Grande Ideia’, que começou no segundo ano do ‘Ponto e Vírgula’, e em oito anos colocou em competição 1.054 alunos e divulgou 859 trabalhos em oito categorias.

A X Série do 'Ponto e Vírgula é composta por oito publicações, a primeira das quais já a 22 de Outubro próximo.