Festival Avesso está de regresso à Ponta do Sol para a sua 10.ª edição

Será entre os dias 18 e 27 de Outubro que a Ponta do Sol vai receber a X edição do Festival Avesso. Serão sete dias de festival com nove momentos culturais.

De acordo com nota à imprensa, a programação abre com uma exposição alusiva aos diversos espetáculos que marcam os 10 anos de Associação Avesso e de Festival Avesso, no dia 18 deste mês. Já no sábado, 'Damas da Noite' sobe a palco, um espetáculo que já esteve no festival Avesso, mas na altura da pandemia quando as salas estavam com lotações reduzidas.

A manhã do domingo será dedicada à infância com 'De Cá Para Lá'. À tarde, no terraço do Centro Cultural John dos Passos, o Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha apresenta 'Trívia. Rumores e (des)Amores de uma commedia dell'arte', com encenação de Miguel Vieira.

No segundo fim-de-semana do Festival Avesso, a comédia do Teatro do 'Avesso - Happy Hour' é apresentada na noite de quinta e sexta-feira. Sábado, Luís Sousa apresenta 'Não consigo ser corrupto'. A fechar o festival, no domingo, 27 de Outubro, Natália Bonito apresenta-nos contos encenados e será exibido o documentário de Hugo Olim 'Estreito é o Tempo'.

As reservas podem ser feitas através do número 963 355 528 ou pelo e-mail [email protected]. Os bilhetes já estão disponíveis para venda, no Centro Cultural John dos Passos.