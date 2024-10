Acidente na Ponte dos Frades está a causar congestionamento

Um acidente ocorrido na Via Rápida, cerca das 8h20, mais precisamente na Ponte dos Frades está a causar já um forte constrangimento rodoviário no sentido Ribeira Brava - Machico, mas também afectando o sentido oposto.

Ver Galeria

Para já, a fila no sentido do acidente é de cerca de 1,5 km, mas pelo que é possível perceber as viaturas não envolvidas conseguem passar, pelo que uma das faixas estará desimpedida, não devendo tratar-se de acidente muito grave.

Foto Google Maps

No sentido oposto, continua congestionamento devido a tráfego intenso a partir da subida desde o Caniço, com fila dupla de 4 km de extensão.