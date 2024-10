Está em fase de conclusão uma obra superior a meio milhão de euros na Ponta do Sol

Está em fase de conclusão a obra de alargamento da rede de saneamento no Caminho do Jangão e a Estrada dos Esmeraldos, entre o sítio da Carreira e Formiga, na Lombada, Ponta do Sol. Em causa está um investimento com um valor superior a meio milhão de euros. Esta obra insere-se num 'quadro' maior, dividido por lotes, que totaliza mais de 2 milhões de euros para novas redes de águas e saneamento.

A obra deverá estar terminada no final do mês, como comprovou a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, numa visita ao terreno. A empreitada já se encontra em processo de asfaltagem, mas ainda foi possível observar as muitas ligações já concluídas a habitações e espaços comerciais. “É importante destacar que durante o decorrer da obra, o Município recebeu mais de 70 pedidos de ligação à rede saneamento, o que demonstra o interesse da população e comerciantes neste serviço que garante maior comodidade e conforto”, revelou a presidente Célia Pessegueiro.

Por forma a incentivar os munícipes a realizar a ligação à rede de saneamento, a autarquia assegurou esse custo na zona intervencionada, que ronda uma média de 850 euros por ligação, o que corresponde a um investimento superior a 51 mil euros. A Câmara Municipal está a assegurar as ligações públicas, ficando apenas a cargo dos munícipes as ligações prediais, uma vez que a Autarquia não intervém em propriedade privada.

A empreitada comtempla, para além da alargamento e substituição da rede de saneamento, a asfaltagem de toda a estrada intervencionada, bem como colocação de sinalética, substituição de tampas e melhoria nas valetas e outras afluentes.

Segundo a presidente Célia Pessegueiro, “estamos perante uma obra de grande importância e que vem de facto contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Sendo certo que são empreitadas como estas que contribuem activamente para a construção de um concelho mais moderno e com políticas amigas do ambiente”.