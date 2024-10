PSD congratula ADENORMA pelo 30.º aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação pelo 30.º aniversário da Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira -ADENORMA, no passado dia 12 de Outubro.

Fundada em 1994, em São Vicente, a ADENORMA "tem sido essencial no apoio social e habitacional às famílias da Costa Norte, sendo uma verdadeira embaixadora do trabalho em rede", refere o grupo parlamentar numa nota de impresa.

"Criadora da marca 'Inovação Social Criativa' e impulsionadora de projectos como o 'Programa de Recuperação Paisagística e Ambiental do Concelho de São Vicente', do 'Estudo de Caracterização da População Idosa da Costa Norte da Madeira', '65+Cuidador de Idosos', do Banco de Ajudas Técnicas ou, por exemplo, do 'Semear Saúde, Colher Sorrisos', tem recebido apoios da Fundação EDP, do Caixa Fã, do BPI Sénior, do Governo Regional, da Câmara Municipal de São Vicente, do Instituto de Segurança Social e de empresas privadas", acrescenta.

Reconhecida pela sua importância no tecido social da Região, a ADENORMA foi agraciada, em 2016, com o título de Membro Honorário da Ordem de Mérito, uma distinção que reflete o impacto positivo e duradouro do seu trabalho. Com uma intervenção atual que abrange 5 áreas estratégicas – Empreendedorismo e Economia Solidária, Ajuda Alimentar, Envelhecimento, Infância e Juventude, e Cultura e Formação – a ADENORMA beneficia, anualmente, mais de 1200 pessoas. Grupo Parlamentar do PSD

"Estes trinta anos de história guardam, efetivamente, muitas histórias com gente dentro, pautadas pela melhoria da qualidade de vida, das suas condições sociais e habitacionais, num trabalho exemplar que, de certo, continuará a ser fundamental para todos", remata.