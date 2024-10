PAN Madeira insiste no combate às alterações climáticas

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) apelou, esta terça-feira, aos governantes regionais que adoptem “medidas concretas e imediatas” de combate às alterações climáticas, como forma de minimizar os “impactos devastadores” dos fenómenos meteorológicos extremos, “é essencial que os nossos governantes coloquem a protecção do ambiente no topo da agenda política”, refere a estrutura política regional do partido.

“O partido defende a implementação de uma estratégia regional de mitigação e adaptação às alterações climáticas, que inclua não só a redução das emissões de gases com efeito de estufa, mas também medidas de protecção do património natural, como a reflorestação de áreas afectadas por incêndios e a preservação da biodiversidade”, podemos ler na nota enviada às redacções.

Nesse mesmo documento, Válter Ramos diz ser “imperativo que a Madeira se posicione como uma região pioneira na luta contra as alterações climáticas”, reforçando que “não podemos continuar a ignorar os sinais evidentes do colapso ambiental”, reafirmou o vice porta-voz do PAN Madeira. “O governo regional tem de priorizar políticas que protejam o ambiente, incluindo a descarbonização da economia e continuar a investir em energias renováveis”, insistiu.

Mas o partido nota a importância de uma transição justa, “que não deixe para trás as pessoas mais vulneráveis e que promova a criação de emprego verde, aliado a uma economia sustentável”, podemos ler na mesma fonte. Só desta forma será possível “assegurar um futuro melhor para todos”.