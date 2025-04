Chega aponta soluções para os desafios que enfrenta o Porto Santo

Francisco Gomes defende que há necessidade de implementar medidas concretas que ajudem a combater os desafios que enfrenta o Porto Santo. O cabeça-de-lista do Chega, pelo círculo da Madeira, às eleições legislativas nacionais, esteve na ilha dourada onde constatou quais os principais problemas.

A falta de habitação a preços acessíveis, o empobrecimento da população, a emigração jovem e a imigração estão a assumir dimensões maiores, no contexto porto-santense, indica o parlamentar. O candidato defende, por isso, que é preciso garantir de ligações aéreas e marítimas regulares ao longo de todo o ano, de forma a assegurar a mobilidade dos residentes e o acesso aos bens essenciais, e a anulação dos sobrecustos no transporte de bens e serviços entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo.

“O Porto Santo precisa de soluções estruturais e não de discursos ocasionalistas. O isolamento da ilha não pode continuar a ser ignorado pelo poder central e os problemas que existem e crescem precisam de respostas a curto, médio e longo prazo. Estamos comprometidos com essa mudança de atitude", aponta Francisco Gomes.

Para o cabeça-de-lista, a criação de políticas que coloquem os interesses dos porto-santenses no centro das decisões, bem como o estabelecimento de uma ligação marítima semanal de passageiros e carga rodada entre a Madeira e o continente durante todo o ano também devem ser prioridades.

“Não podemos continuar a aceitar que o Porto Santo fique entregue à sua sorte e pague, por exemplo, sobrecustos no transporte de bens e serviços entre a Madeira e a ilha. Os porto-santenses têm direito a viver com dignidade e a ter acesso a condições idênticas às dos restantes portugueses. Esta é uma luta pela justiça e pelo futuro do Porto Santo", termina.