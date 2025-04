Cerimónia de entrega de medalhas da Ordem dos Contabilistas Certificados a 8 de Julho

A Ordem dos Contabilistas Certificados realiza, na Madeira, a 8 de Julho, a cerimónia de medalhas para os membros que em 2024 e 2025 completaram 25 anos de inscrição, ou seja, todos aqueles cuja inscrição na Ordem está compreendida entre os números 50.235 e o 63.158. O evento terá lugar a partir das 18 horas.

"As inscrições já se encontram abertas e são obrigatórias. Independentemente da morada e do distrito que consta na base de dados da Ordem, os membros podem efetuar a inscrição no local que lhes for mais conveniente. No ato de inscrição, devem mencionar, se for caso disso, o número de acompanhantes", revela uma informação divulgada pela Ordem.

A Ordem dos Contabilistas Certificados considera que "a entrega de medalhas relativas aos 25 anos de inscrição na Ordem é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação daqueles que, ao longo de pelo menos um quarto de século, mantiveram acesa a chama da profissão".

As inscrições decorrem no site da Ordem.