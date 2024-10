PAN-Madeira defende "articulação directa e consolidada entre saúde e social"

No Dia Internacional da Saúde Mental, que se assinala esta quinta-feira, o PAN-Madeira veio esta quarta-feira reforçar a importância de uma resposta eficaz e coordenada às necessidades de saúde mental na Região. "A saúde mental continua a ser uma área crítica que requer atenção prioritária, especialmente num contexto de crescente pressão social em diversas áreas", diz o PAN-Madeira.

A falta de profissionais de psicologia, de uma articulação entre o sector social e da saúde e de legislação em matérias de regulamentação das casas de autonomização são um reflexo do caminho que ainda temos por percorrer e que deixa muitas pessoas sem as respostas psicossociais necessárias para enfrentar os desafios. PAN-Madeira

Diz considerar que a contratação urgente de mais profissionais é uma "necessidade premente para garantir que as instituições de ensino e os centros de saúde possam oferecer acompanhamento adequado".

O PAN defende ainda outras medidas estruturantes que visam garantir um apoio mais abrangente e inclusivo para todas as pessoas com necessidades ao nível da saúde mental.

Defendemos a criação de um plano regional de protecção e empoderamento da pessoa com doença mental, articulação directa e integrada entre a saúde e o social para melhor acompanhamento e encaminhamento das pessoas, criação de espaços de autonomização através da reabilitação de edifícios públicos inutilizados e garantir os apoios necessários para o melhor trabalho possível das Associações que estão no terreno. PAN-Madeira

A porta-voz do PAN Madeira, Mónica Freitas, reforça a urgência de uma intervenção firme e direccionada: "É imprescindível que a saúde mental seja tratada com a mesma seriedade e compromisso que a saúde física. Não podemos continuar a deixar para segundo plano uma área que afeta cada vez mais pessoas. Precisamos de uma resposta integrada e robusta, que envolva não só o setor público, mas também as entidades privadas e as próprias comunidades. O PAN Madeira está determinado em lutar por uma sociedade que promova a inclusão e o bem-estar de todas e todos."

No Dia Internacional da Saúde Mental, o PAN Madeira apela "à acção colectiva em prol de uma região mais consciente, empática e inclusiva, onde cada cidadão e cidadã tenha o apoio e as condições necessárias para viver com dignidade".