PAN Madeira alerta para impacto do turismo na degradação do Fanal

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira manifestou, hoje, a sua preocupação relativamente à "crescente pressão que o turismo massificado está a exercer sobre o património natural da Região Autónoma da Madeira", em particular na área do Fanal.

"O aumento significativo de visitantes no Fanal tem contribuído para o desrespeito por este património natural único", alerta Válter Ramos, citado em comunicado de imprensa.

Segundo o vice porta-voz do PAN Madeira registam-se "casos frequentes de turistas que, na tentativa de captar a 'foto perfeita' para as redes sociais, sobem às árvores centenárias, como os tis e loureiros, provocando danos irreparáveis". "Os ramos caídos, cada vez mais visíveis ao longo dos últimos anos, são testemunho da degradação que este comportamento tem causado", ilustra.

Para além do impacto directo da presença humana, o PAN considera que o Fanal "sofre há décadas com outro problema grave", designadamente a presença de gado solto. "Esta prática impede a regeneração da floresta Laurissilva, essencial para a preservação da biodiversidade única da Madeira. Enquanto o gado continuar a circular livremente, não será possível o crescimento de novas árvores", argumenta Válter Ramos.

No entender do PAN "a degradação do Fanal é um reflexo da falta de uma gestão adequada dos nossos recursos naturais, sobretudo perante a pressão crescente do turismo", pelo que o partido exige que "sejam implementadas medidas de protecção eficazes, que aliem a preservação ambiental à sensibilização dos visitantes".

Nesta linha, o PAN Madeira considera essencial que sejam instalados "avisos claros, com pouco texto e imagens ilustrativas, que alertem para a proibição de subir às árvores, deixar lixo ou arrancar plantas".

"O Fanal é um tesouro que não podemos continuar a perder", sublinha Válter Ramos.