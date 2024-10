"Pela vontade do JPP não havia apoio à cana-de-açúcar nem à casta tinta negra", atira GR

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, refuta as acusações do partido Juntos Pelo Povo (JPP) que afirmou esta terça-feira, 15 de Outubro, que o Executivo Madeirense "não honra os compromissos com os agricultores".

Em nota emitida, o Executivo Madeirense assume estranhar o comportamento do JPP, acusando o partido de estar "contra os agricultores" ao ter votado contra o Orçamento da Região.

"Pela vontade do JPP não havia apoio à cana-de-açúcar nem à casta tinta negra", atira a Secretaria da Agricultura.

Sobre o reforço do valor pago por cada quilograma de cana-de-açúcar, o Governo Madeirense explica que "os formalismos para a atribuição do apoio aos produtores estão em marcha encontrando-se o processo neste momento para visto no Tribunal de Contas, após a assinatura do contrato programa com a instituição veículo que agilizará a entrega dos apoios a cada beneficiário".

"O Governo Regional assumiu um compromisso com os agricultores da Madeira e do Porto Santo e continuará a trabalhar pelo sector", reforça o Executivo.