JPP atira-se à "Coligação Estoirar Santa Cruz" devido a 'chumbo' na revisão orçamental do Caniço

Na sequência do voto contra da coligação PSD/CDS 'Cumprir Santa Cruz' à revisão orçamental apresentada pelo executivo do JPP da Junta de Freguesia do Caniço, o Juntos Pelo Povo veio, esta tarde, deixar duras críticas, afirmando que a coligação "nem sequer sabe interpretar orçamentos".

"Mais uma vez a coligação Estoirar Santa Cruz continua fiel aos seus princípios: reprova tudo o que mexe no Caniço. Nem sequer sabe interpretar orçamentos!", começa por dizer no comunicado, onde sublinha que a revisão orçamental é um processo normal na gestão financeira de uma autarquia e "a Junta de Freguesia do Caniço não foge à regra".

"Após o contrato-programa, estabelecido e recebido os valores, com a Câmara Municipal de Santa Cruz para o fomento à Cultura, esta coligação queria que se ultrapassasse as regras e as leis e se reforçasse as rubricas com esta verba recebida noutras rubricas que não as da Cultura. Pasme-se que, mesmo explicando e eles percebendo, ainda poluem a comunicação social com esta “ficção cientifica”!", pode ler-se no comunicado.

O JPP salienta que "mais ridículo ainda", é que esta revisão orçamental reforçava a rubrica da salubridade, na qual votaram contra. "Mais, esta coligação de ruido recusou-se participar na elaboração do orçamento da Junta de Freguesia para o ano 2024! Portanto, por aqui se vê quem está preocupado com o bem comum e quem está preocupado com os interesses partidários", sublinha

E a cereja no topo do bolo, quando achávamos que a posição inócua desta gente tinha acabado, pasme-se que vêm falar….da Festa Gastronómica! Confundem Património Imaterial com Festa Gastronómica e falam da festa que provavelmente mais evoluiu nos últimos anos. Aliás, um dos comentários nesta mesma assembleia por parte desta coligação foi não gostar da festa pois “tem muitos carros estacionados e é muita gente”. Se tem cada vez mais gente a nos visitar como pode estar a perder qualidade? JPP

A terminar, o JPP avisa a coligação para preocupar-se mais com o que se passa dentro da vossa casa e com o bem comum, pedindo para que esqueçam os jogos partidários e a orientação partidária dada. "Pensamos nós, que conseguem ser melhores que isso", finaliza.