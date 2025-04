Sismo de magnitude 5.2 registado em San Diego nos EUA sem causar feridos

Um terramoto de magnitude 5.2 abalou hoje o sul da Califórnia, sem registar feridos ou danos relevantes, segundo as autoridades norte-americanas.

O terramoto centrou-se no condado de San Diego, perto da cidade montanhosa de Julian, e foi sentido em Los Angeles.

Um bombeiro do condado de San Diego que atendeu o telefone no quartel de bombeiros de Julian disse que não havia relatos de danos e nenhuma chamada de serviço.

A polícia do condado e os departamentos do xerife também disseram não ter recebido nenhum relato imediato de danos ou feridos.

As crianças em idade escolar foram escoltadas para fora dos edifícios por precaução quando o chão começou a tremer, segundo o Capitão Thomas Shoots do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia para o Condado de San Diego.

"Houve muitos tremores", disse, acrescentando que, "felizmente, tudo parece ter voltado ao normal".

Riley Ozuna, proprietária do Julian Cafe & Bakery, disse que algumas chávenas caíram no chão do seu negócio, mas que "está tudo bem".

Paul Nelson, proprietário da Eagle Mining Co., uma mina de ouro à em Julian, onde os visitantes podem aprender a garimpar ouro, disse que tremeu "bastante", mas não houve danos na mina ou na loja de recordações.

A Califórnia fica situada numa zona com grande atividade sísmica devido à sua localização sobre a falha de Santo André.

No passado já se verificaram vários abalos sendo o mais conhecido o sismo de 1906, em São Francisco, que matou mais de 3 mil pessoas.

Em 1989, outro sismo, com magnitude de 7.1 na escala de Richter, causou 63 mortes e danos em diversos locais da Baía de São Francisco.