JPP indica que Governo Regional continua a falhar com apoios aos produtores de cana-de-açúcar

O Juntos Pelo Povo lança duras críticas à postura do Governo Regional para com os produtores de cana-de-açúcar, indicando que estes ainda aguardam os apoios prometidos aquando das eleições. O partido fala em "falta de compromisso" por parte da Secretaria da Agricultura em pagar o apoio de 10 cêntimos prometido durante a campanha eleitoral para as Regionais de 26 de Maio.

O partido recorda que, "em vésperas de eleições, este PSD que é hoje Governo, comprometeu-se a apoiar os produtores de cana-de-açúcar em 10 cêntimos para fazer face aos elevados custos de produção". No entanto, "passaram-se mais de 5 meses e esse compromisso ainda não foi concretizado”, lamentou Rafael Nunes. O deputado considera que até ao momento as promessas feitas pela Secretaria da Agricultura, ao longo dos últimos meses, “ainda não passaram de promessas”.

Em Junho, o JPP tinha apresentado a proposta para “pagar um preço justo pela cana-de-açúcar”, na ordem dos 55 cêntimos/Kg, defende o parlamentar que “o mínimo que poderíamos esperar por parte da Secretaria da Agricultura seria o pagamento dos prometidos 10 cêntimos/Kg, no mais curto espaço de tempo, mas nem isso foi assegurado”.

Depois de, em Julho, e confrontada com o atraso no pagamento, a governante se ter desculpado com a falta de orçamento regional e em Setembro ter voltado a “empurrar” o compromisso para um vago e indefinido “será para breve”, os agricultores sentem que esta foi mais “uma mentira” desta governação.

“Esta promessa foi feita em abril, o Orçamento foi aprovado em julho e em pleno mês de outubro, os agricultores continuam sem receber o apoio”, refere o deputado do JPP, acusando o Governo Regional de falta de “prioridades com a palavra dada aos produtores de cana-de-açúcar”.

O rendimento dos produtores de cana-de-açúcar tem vindo a reduzir ano após ano, devido ao custo da mão-de-obra, aumento do preço dos adubos e de outros factores de produção, e do lado do Governo não conseguem cumprir com o que prometem, o que não deixa de ser revelador da profunda insensibilidade para com os agricultores e a agricultura. É revoltante para um agricultor saber que o Governo não tem 10 cêntimos para os produtores de cana, enquanto ouvem notícias de milhões de euros “espatifados” para fins muito menos nobres do que o apoio ao setor primário. Rafael Nunes

O deputado assume que "não podemos continuar a admitir que o rendimento do produtor continue tão baixo enquanto o preço da aguardente continua em alta e enquanto os engenhos continuam a ver os seus ganhos a aumentar significativamente todos os anos”.