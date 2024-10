JPP afirma que governo de Albuquerque "não é de se fiar"

O Juntos Pelo Povo (JPP) denunciou esta terça-feira, 15 de Outubro, que os produtores de cana-de açúcar continuam a aguardar o pagamento do reforço de 10 cêntimos por cada quilograma de produto, conforme prometido pelo Governo Regional em Abril deste ano.

Em nota emitida, o partido aponta que a promessa foi feita pelo líder do Executivo Madeirense, Miguel Albuquerque, e critica, pela terceira vez em três meses, "a falta de palavra daquele governante e da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes".

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, recorda que "depois de o JPP ter abordado, a pedido dos agricultores, por duas vezes, nos últimos três meses, o atraso no pagamento prometido, a titular da Agricultura, Pescas e Ambiente garantiu em comunicado, a 18 de Setembro, que iria «pagar brevemente» os 10 cêntimos", contudo, "quase um mês depois, está tudo na mesma".

“Infelizmente temos vindo a comprovar que este Governo não é de se fiar e não é de confiança”, afirma Élvio Sousa, acrescentando que “mais uma vez a palavra de Albuquerque e da secretária da Agricultura Rafaela Fernandes caiu em saco roto, pois não honraram o compromisso com os agricultores”.

No calor da campanha eleitoral para as eleições regionais de 26 de maio último, Albuquerque comprometeu-se a apoiar os produtores de cana-de-açúcar em 10 cêntimos para fazer face aos elevados custos de produção e aumento de mão-de-obra, mas passados seis meses as centenas de produtores “esperam e desesperam”. JPP

“Com mais uma promessa não cumprida Albuquerque está a desiludir gente honesta e trabalhadora”, refere o secretário-geral do JPP, considerando ser "uma vergonha o que este Governo está a fazer aos agricultores que trabalham de sol a sol".

"É revoltante para um agricultor saber que o Governo não tem 10 cêntimos para honrar os compromissos com os produtores de cana, mas gastam, em apenas, 3 meses mais 3 milhões em 70 nomeados amigos do PSD e do CDS. Uma vergonha!”, atira Élvio Sousa, alertando que o atraso no pagamento do reforço "acarreta ainda maiores dificuldades aos produtores de cana-de-açúcar cujo rendimento tem vindo a baixar ano após ano, devido ao custo da mão-de-obra, aumento do preço dos adubos, remédios e de outros fatores de produção".

“Por isso, a palavra de Albuquerque que afirmou que os 50 cêntimos/Kg foi determinado por ele, então que pague e honre a sua palavra”, desafia o líder partidário, que atira: “Fica aqui, desde já, um aviso ao Governo: se até a próxima sexta-feira, dia 18 outubro, os agricultores não receberem essa miséria dos 10 cêntimos/Kg nós vamos agir em conformidade. É necessário fazer justiça aos que estão a ser enganados e foram alvo de promessas não cumpridas”.