Porto Santo poderá ser a base de um segundo helicóptero afecto ao SRPC

A concretizar-se a vinda de um segundo helicóptero para reforçar a capacidade do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), o Porto Santo poderá ser a base do mesmo. Sobretudo se esse meio aéreo for pesado, uma vez que o heliporto no Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, está apto para acolher um helicóptero médio, como é o meio aéreo actualmente ao serviço da Protecção Civil na Região.

A questão de onde acomodar um segundo meio aéreo, se se confirmar a vinda para a Região, "é um bom problema", atira o Coronel António Nunes, presidente do SRPC.

Declarações de António Nunes, que substitui Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil, à margem da sessão de abertura das Jornadas Cruz Vermelha – A Linha da Frente na Visão do Operacional, a decorrer no auditório do Comando Operacional da Madeira, em São Martinho, Funchal.