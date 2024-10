PAN quer utilização plena do Campo do Ribeiro Real em Câmara de Lobos pelos clubes locais

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira questionou, hoje, o Governo Regional e a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia sobre a efectiva utilização do Campo do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, pelos clubes desportivos locais.

"Esta obra, que teve um custo de 6,5 milhões de euros e foi inaugurada a 27 de Abril de 2024, continua, até à presente data, sem estar plenamente disponível para os clubes", denuncia o partido.

O PAN recorda que, aquando da inauguração daquela espaço, "o presidente do Governo Regional sublinhou a importância desta infra-estrutura, referindo que o Estádio do Carmo se encontrava saturado, sendo urgente oferecer alternativas". No entanto, "a realidade no terreno continua a ser uma de inércia, com a utilização do novo campo envolta em incertezas", evidencia o PAN.

O partido entende também que "a disponibilização desta infra-estrutura é vital para os clubes desportivos de Câmara de Lobos, que actualmente enfrentam grandes desafios devido à falta de espaço adequado". "Muitos clubes estão a treinar em campos escolares, limitando o desenvolvimento dos jovens atletas e o acesso a condições adequadas de treino", acrescenta o PAN, reforçando o papel fundamental que os clubes desempenham na formação cívica e desportiva dos jovens.

"É inadmissível que uma infra-estrutura concluída e essencial para o desenvolvimento do desporto local continue a ser pouco utilizada. O Governo Regional tem a responsabilidade de garantir que os recursos investidos tenham um retorno real para a comunidade e, neste caso, para a juventude e os clubes desportivos de Câmara de Lobos. Para o PAN Madeira, esta situação é inaceitável. Já existe uma solução, mas está por utilizar. Estaremos à espera de uma nova inauguração?, questiona o militante Vítor Gomes, citado em nota de imprensa.

O PAN argumenta ainda que a utilização do Campo do Ribeiro Real "permitirá também aliviar a sobrecarga do Estádio do Carmo, possibilitando melhores condições para a prática de atletismo e a preparação dos atletas para competições, mantendo os elevados níveis de desempenho que os clubes da região têm demonstrado" e exige "respostas concretas e céleres sobre o futuro do Campo do Ribeiro Real".