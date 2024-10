Câmara de Lobos poderá ter nova ligação à via rápida

Uma nova ligação à via rápida em Câmara de Lobos poderá ser uma realidade no futuro. A possibilidade foi esta tarde assumida pelo residente do Governo Regional, durante a inauguração da Rua João Ricardo Ferreira César – zona da Quinta do Serrado - à Avenida Nova Cidade – sítio da Fonte da Rocha.

Depois do presidente da Câmara Municipal, Leonel Silva, ter dado nota que além dos novos arruamentos, o que foi hoje inaugurado e um outro, entre o Estádio do Carmo e o Limoeiro, em fase final de execução, está prevista a construção de um túnel rodoviário “muito importante para desafogar o trânsito” entre a Nova Cidade e o Estádio do Carmo, foi Miguel Albuquerque a prometer a sua execução até final de 2025. Mas não apenas. O líder do executivo regional adiantou a possibilidade de lançar uma nova empreitada rodoviária na freguesia sede de concelho.

“Eventualmente, no futuro, a partir da zona do Carmo podemos fazer uma nova ligação à via rápida”, declarou aos jornalistas e na presença dos autarcas locais, Leonel Silva, presidente da Câmara, e Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia.