Autarquia de Câmara de Lobos e Casa São José coorganizam o III Congresso 'mais social'

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Casa São José coorganizam o III congresso 'mais social', nos dias 10 e 11 de Outubro, no auditório do Instituto da Segurança Social, no Funchal.

Segundo a organização, este evento pretende potenciar a troca de ideias de excelência sobre diversos temas da área social e toda a economia circundante, com conhecimentos adquiridos e assim partilhados pelos congressistas convidados. A junção de saberes permite que todos os envolvidos neste processo de ensino/aprendizagem, possam chegar mais longe e a um maior número de indivíduos, impactando a vida das suas comunidades.

O III congresso 'mais social' será dividido em quatro painéis e ainda duas palestras de abertura. As temáticas abordadas serão "actuais e inspiradoras": Desafios da Economia Social com o professor universitário João César das Neves; Empreendedorismo e Economia Social – Projectos de Inserção com Joana Santiago e Cláudia Azevedo; Situação e desafios da Economia Social com o professor universitário Filipe Pinto; Papel das Organizações da Economia Social da Sociedade (OES) com o professor universitário António Batista; Constrangimentos do IVA na Economia Social – Breve Incursão pelo Artigo 9.º do CIVA com Gilberto Fernandes e Roberto Figueira, e por último Economia Social e o Estado com Liliana Rodrigues, onde congressistas do continente e da Madeira farão uma exposição e impelirão o debate sobre os temas abordados.