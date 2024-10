Já olhou para a sua boca hoje?

O mês de Outubro é o mês rosa. Outubro é um mês dedicado à sensibilização e prevenção do cancro da mama. Neste mês, é relembrado a importância do auto-exame, dos sinais de alarme, dos rastreios, etc.

À semelhança do cancro da mama, torna-se igualmente importante prevenir (e falar) do cancro da próstata, cancro do pulmão, do estômago, dos intestinos, entre outros… por isso, hoje venho falar do cancro oral, o 6º mais prevalente em todo o mundo e com elevada taxa de mortalidade.

Quais são os fatores de risco para cancro oral? Os clássicos tabaco e álcool são os principais (tendo um efeito sinergético quando juntos). Infeção pelo vírus papiloma humano, dieta pobre em vegetais e fruta, o hábito de morder a mucosa da boca, a má higiene oral (sim, mais de metade os portugueses não escova os dentes sequer 1 vez por dia…), algumas doenças orais como o líquen plano, lesões brancas e/ou vermelhas…, fumar canábis, o consumo de noz de areca ou bétel (comum na população do sudeste asiático), entre outros…

O cancro oral tem uma apresentação variada, conforme o tipo de cancro e a sua localização. Poderá não dar sintomas, sobretudo numa fase precoce, mas também poderá causar dor, dificuldade em engolir e abrir a boca ao máximo, mau hálito, dificuldade na mobilidade da língua, etc. Muitas vezes é uma “afta difícil de sarar”, uma lesão branca, uma massa…

À semelhança de qualquer outra doença da cavidade oral, é a Estomatologia que acaba por tratar do cancro oral, neste caso, juntamente com outras especialidades médicas como a Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica, Oncologia, Radiologia, Imagiologia e Anatomia Patológica.

Em Portugal, estima-se que surjam perto de 1600 casos novos casos todos os anos. Mais de 60% destes acabam por falecer em menos de 5 anos, muito devido à sua deteção tardia. Mas então, se supostamente olhamos para a nossa boca todos os dias, porque é que estas lesões são detectadas tão tardiamente? Precisamente porque o auto-exame não é feito, muito menos promovido… precisamente porque o seu médico assistente provavelmente nunca avaliou a sua boca…

O auto-exame é tão simples… são apenas 8 passos que poderão fazer toda a diferença: 1- olhar a mucosa do lábio superior, 2- olhar a mucosa do lábio inferior, 3- olhar a mucosa das bochechas (mucosa jugal), 4- olhar para o palato (vulgo “céu da boca”), 6- olhar para a língua por cima, baixo e lados, 7- olhar para a úvula e garganta, 8- palpar o pescoço à procura de algum “caroço”.

Cabe a si cuidar e zelar pela sua saúde. Cabe ao seu médico assistente avaliá-lo, rastreá-lo, aconselhá-lo e saber para onde o encaminhar. Cabe à Estomatologia tratá-lo, caso a doença apareça. A Estomatologia faz falta à Região…