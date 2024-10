Muitas nuvens e aguaceiros em dia de aviso amarelo no mar

Nas previsões do tempo para este sábado, conte com períodos de céu muito nublado e aguaceiros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está previsto vento moderado a forte (30 a 45 km/h) a predominar de Noroeste, por vezes com rajadas até 80 km/h nas terras altas da ilha da Madeira.

É apontada uma pequena descida da temperatura máxima, em especial nas terras altas da ilha da Madeira. No geral, os termómetros deverão chegar aos 27ºC na Madeira e 26ºC no Porto Santo. Já as mínimas serão, respectivamente, de 22ºC e 20ºC.

No Funchal, conte com céu geralmente muito nublado e aguaceiros, em geral fracos. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de Oes-sudoeste.

No mar, a costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estarão sob aviso amarelo para a agitação marítima, entre as 12 horas de hoje e as 9 horas de amanhã, domingo.

Foi precisamente para fugir ao mau tempo no mar que o navio Lobo Marinho antecipou a viagem de hoje de regresso do Porto Santo para a Madeira para as 12 horas.

Na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 3 a 4,5 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste, com 1,5 a 2 metros, sendo 2 a 2,5 metros na parte Oeste. A temperatura da água do mar deverá chegar aos 23/24ºC.