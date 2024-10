Câmara de Lobos instala iluminação "mais amiga" das aves marinhas

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, procedeu à instalação de 29 novas luminárias na baixa da cidade, no âmbito de um projecto piloto do Projecto LIFE Natura@night. Esta iniciativa, coordenada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA, integra a Aliança Macaronésica para a Redução da Poluição Luminosa, que visa "proteger a biodiversidade, com foco especial nas aves marinhas, ao mesmo tempo que promove a eficiência energética e a qualidade da iluminação pública".

O município, como um dos beneficiários do projecto, LIFE Natura@night., implementou luminárias com tecnologia LED de espectro controlado, que "minimizam a emissão de luz azul, reduzindo assim os impactos negativos na fauna nocturna". "Esta acção não só protege a biodiversidade, como também contribui para a eficiência energética, reduzindo o consumo de electricidade", salienat a autarquia em comunicado de imprensa.

A mesma nota refere que, no âmbito deste projecto, estão a ser estudados os efeitos da poluição luminosa na biodiversidade das áreas protegidas da Macaronésia e implementadas medidas para mitigar esses efeitos. O projecto incluiu ainda a medição e mapeamento da poluição luminosa nas áreas terrestres e marítimas do concelho de Câmara de Lobos, assim como a sensibilização da população e dos sectores económicos para a importância de uma iluminação responsável e regulada.

A Câmara de Lobos é uma das várias entidades envolvidas nesta aliança, que inclui municípios, governos regionais, ONGs e a comunidade científica. A colaboração entre estes diferentes intervenientes visa "garantir a implementação de práticas sustentáveis, alinhadas com os objectivos de preservação do património natural da Região".

Dina Silva, vereadora com o pelouro do Ambienta, salienta que este é "um projecto crucial para a sustentabilidade ambiental de Câmara de Lobos, que alia a protecção da biodiversidade com a promoção de um ambiente urbano mais eficiente e seguro".

"As novas luminárias, para além de beneficiarem as aves marinhas locais, proporcionam um ambiente mais agradável e iluminado para os residentes e visitantes da cidade", destaca o edil.

Esta intervenção faz parte de uma estratégia mais ampla, coordenada pela SPEA, que envolve não só a instalação de iluminação eficiente, mas também a sensibilização de sectores chave como pescadores, empresas de turismo marítimo, e agentes portuários, para os impactos da poluição luminosa.

O projecto LIFE Natura@night é financiado pela União Europeia, e terá continuidade com novas iniciativas que contribuirão para a redução da poluição luminosa e para a protecção dos ecossistemas sensíveis da Macaronésia.