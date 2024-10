Mais um ano se celebrou o Dia do Idoso e não poderia deixar em claro uma data que a cada dia me faz mais sentido, é uma data que nos leva a pensar sobre a importância de estimar e apoiar os nossos idosos, é uma data que nos convida a refletir sobre o papel fundamental que os idosos desempenham nas nossas famílias e na sociedade. São eles que guardam a sabedoria acumulada por gerações, as memórias e os valores que moldam o presente. No entanto, ao mesmo tempo que reconhecemos a sua importância, devemos também lembrar das suas necessidades e o apoio que merecem em cada fase da sua vida. À medida que envelhecemos, surgem novos desafios que afetam a qualidade de vida dos idosos, desde o isolamento social, a perda de autonomia e até questões relacionadas com a saúde física e mental, por isso, apoiar os nossos idosos significa mais do que garantir-lhes condições materiais, é também proporcionar-lhes afeto, companhia e respeito.

O que os idosos mais sentem falta é a presença e a atenção das pessoas que amam. O ritmo acelerado da vida moderna pode afastar as famílias, deixando os mais velhos à margem das interações sociais e familiares.

O isolamento pode levar à solidão, que é um dos maiores problemas enfrentados pelos idosos, afetando tanto a sua saúde mental quanto física. Além disso, muitos idosos enfrentam dificuldades de mobilidade, problemas de saúde crónicos e muitos deles grandes limitações financeiras.

A falta de acesso a cuidados médicos adequados, o medo de perder a independência e a sensação de ser um peso para a família são preocupações recorrentes. Por isso, oferecer-lhes suporte emocional, garantir acesso a cuidados de saúde de qualidade e adaptá-los ao ambiente familiar são ações essenciais e construtivas para toda a família.

A relação entre os idosos e as suas famílias é uma das maiores fontes de bem-estar na terceira idade, um forte laço com os familiares traz conforto emocional, segurança e uma sensação de pertença, no entanto, é preciso que essa relação seja nutrida com paciência e compreensão.

Com o avanço da idade, muitos idosos podem necessitar de cuidados mais intensivos, e isso requer tempo e dedicação por parte da família. Para muitos, o simples ato de ouvir um idoso, valorizar as suas histórias e experiências, ou envolvê-los em atividades familiares, pode fazer uma diferença significativa na sua qualidade de vida. O diálogo aberto entre gerações também é essencial, os meus filhos adoram ouvir as histórias do avô, as suas traquinices e a forma como transmite ter sido uma pessoa íntegra, honesta e trabalhadora, estes são os verdadeiros exemplos de uma vida em pleno.

Os idosos podem transmitir sabedoria, enquanto os mais jovens oferecem energia e novas perspectivas, os sonhos e um futuro, criando uma troca enriquecedora para ambos os lados. Aos nossos idosos, não basta um cuidado passivo, eles precisam de estima, respeito e dignidade. É necessário que as famílias e a sociedade como um todo reconheçam o valor contínuo dessas pessoas que, mesmo na terceira idade, têm muito a contribuir. Que possamos, não só no Dia do Idoso mas em todos os outros, estar presentes, estender a mão e proporcionar-lhes o carinho e o respeito que merecem. Afinal, um futuro digno para os mais velhos é um reflexo da humanidade de toda a sociedade.

Olhem para os vossos idosos com orgulho, porque se chegamos onde chegamos devemos muito aos seus exemplos e conselhos.