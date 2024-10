Veleiro Vadio IV vence a VI Regata Porto Santo Line

A VI Regata Porto Santo Line – Grupo Sousa terminou com o veleiro Vadio IV, de Marco Gamelas, a consagrar-se vencedor na Classe ORC. Após duas etapas de competição, o segundo lugar foi conquistado pelo Wanderlust, de Paulo Camacho, enquanto o Prodigal Daughter, de Pedro Galvão, fechou o pódio.

Na Classe de Promoção, o destaque foi para o Guanche, comandado por Fidélio Gomes, que garantiu o primeiro lugar. Infelizmente, algumas embarcações desta classe enfrentaram dificuldades ao longo da prova: os veleiros Pimpas, Amuras II e Norte não conseguiram completar ambas as etapas, e o Gordinha II não concluiu a segunda etapa.

A segunda e última etapa da regata, que ligou a Ilha do Porto Santo à Ilha da Madeira, iniciou-se no domingo às 12 horas, marcando o fim de mais uma edição deste evento.

Os prémios foram entregues num ambiente de confraternização, esta sexta-feira, 11 de Outubro, no 'Gastrobar Enseada', na sede social do Clube Naval do Funchal.

A cerimónia contou com a presença de Helena Leal, Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, assim como do representante do Grupo Sousa, Carlos Santos, do Capitão-tenente José Quintal Pereira, de Cristina Quaresma, membro da presidência do Clube Naval do Funchal, e Miguel Branco em representação da APRAM, reunindo velejadores e organizadores, celebrando a competição.

A regata foi organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira, que mais uma vez demonstraram o seu compromisso com a promoção da vela na Região. Foi destacado o apoio fundamental dos patrocinadores, especialmente o Grupo Sousa, Porto Santo Line e a Brisa, apoios que foram considerados cruciais para o desenvolvimento do desporto na Região, permitindo que eventos como a Regata Porto Santo Line continuem.