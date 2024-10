Câmara de Lobos reivindica nova ligação alternativa ao Funchal

“Importa planificar com o Governo Regional da Madeira uma nova ligação alternativa entre Câmara de Lobos e o Funchal, dado que o congestionamento que já se sente na via rápida, faz-nos antever essa necessidade”. O desafio em jeito de apelo é do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, manifestado na sessão solene do Dia do Concelho.

Leonel Silva aproveitou o seu primeiro discurso na qualidade de presidente para eleger as “três áreas prioritárias de intervenção: mobilidade, habitação e sustentabilidade territorial”.

Ocasião para também manifestar a “gratidão do povo de Câmara de Lobos” e “agradecer” ao Governo regional “todos e não foram poucos os investimentos estruturantes já concretizados no terreno”.

Deu conta que “está para breve a entrega de 177 habitações “, assim como o “tão necessário Pavilhão do Estreito”, entre outros investimentos.

Aproveitou ainda a presença do presidente do Governo Regional para reforçar o pedido de concretização da ligação do Curral das Freiras ao Jardim da Serra “e olhando mais além, manter viva a ideia de uma futura ligação à Boaventura”, defendeu.

No rol de obras apontou a necessidade de “concretizar a via distribuidora do Covão ao Calvário, No Estreito de Câmara de Lobos, retomar o projecto de ligação Nova Cidade/Saraiva, continuar a apoiar o sector primário garantindo financiamento para caminhos agrícolas e à renovação da frota pesqueira”.

O mesmo relativamente ao realojamento das famílias da Fajã das Galinhas.

Leonel Silva, provável candidato à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos nas Autárquicas do próximo ano, reforçou essa quase certeza quando afirmou: "Não queremos ficar por aqui. Não quero ficar por aqui".