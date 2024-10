PAN felicita Câmara de Lobos pelo 189.º aniversário

O PAN Madeira, em nota enviada, felicita o município de Câmara de Lobos pelos seus 189 anos de história e de contributo para a Região Autónoma da Madeira.

"Sendo Câmara de Lobos um concelho de futuro, o PAN defende que é urgente garantir mais e melhor habitação para as suas populações. A mobilidade interna deve ser uma prioridade, com transportes públicos mais eficientes e acessíveis para todos. Além disso, é inaceitável que os meios de socorro enfrentem obstáculos no seu dever de proteger as populações. A melhoria das vias e acessos, para garantir uma resposta rápida e eficaz, é uma necessidade que o PAN continuará a defender", refere em coomunicado.

Alerta ainda para a recolha selectiva de resíduos no concelho. "Actualmente, são visíveis acumulados de lixo em várias zonas, o que denuncia a necessidade de um sistema de recolha mais eficiente. Defendemos uma gestão de resíduos que respeite o ambiente e contribua para a qualidade de vida dos camaralobenses."

A agricultura e a pesca, dois sectores chave no concelho, merecem também um olhar atento. "O PAN reforça a necessidade de apoiar de forma decisiva práticas mais sustentáveis, que protejam os nossos recursos naturais e garantam um futuro próspero para quem vive da terra e do mar".

"Neste aniversário, desejamos aos camaralobenses um futuro de desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida digna. O PAN estará sempre ao lado daqueles que trabalham por um concelho mais verde, mais justo e mais inclusivo. Câmara de Lobos tem sido, ao longo dos anos, uma terra de trabalhadores incansáveis e de gente que não desiste dos seus sonhos. Acredito firmemente que, com as políticas certas, poderemos transformar este concelho numa referência em sustentabilidade e qualidade de vida para toda a Madeira. Parabéns Câmara de Lobos, que o futuro nos traga mais progresso!”, disse Vitor Gomes, membro do PAN Madeira.

"O PAN renova o seu compromisso com este concelho e com todos os seus habitantes. O aniversário de Câmara de Lobos é não apenas uma ocasião de celebração, mas também de esperança num futuro melhor, onde a justiça social e ambiental caminhem lado a lado. Acreditamos que, juntos, podemos construir um concelho onde todos têm o direito de viver com dignidade, em harmonia e com acesso a oportunidades iguais", remata.