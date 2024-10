Munícipios da Madeira recebem mais 8,5 milhões de euros do que em 2024

As transferências do Orçamento do Estado para 2025 para os municípios da Região são de 104,9 milhões de euros, mais 8,5 milhões de euros (um aumento de 8,8%) do que em 2024.

A capital madeirense, o Funchal, vai receber cerca de 14,9 milhões de euros, menos 1,7 do que face ao anterior Orçamento. De destacar que é o único município regional que apresenta uma redução das transferências do Estado.

Orçamento "fica substancialmente aquém das expectativas" do Governo Regional O Orçamento de Estado para 2025 prevê uma redução nas transferências financeiras para a Região Autónoma da Madeira, o que já gerou reacções críticas por parte do Governo Regional. Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças, mostra-se desagradado com a proposta, afirmando que o documento "fica substancialmente aquém das expectativas" e que ignora várias reivindicações importantes para a Região.

Praticamente com o mesmo valor (14,68 milhões de euros) surge Câmara de Lobos, que aumenta 1,78 milhões de euros. A completar o lote dos municípios que mais dinheiro têm previsto receber está Santa Cruz, com 11,9 milhões de euros, mais 1,4 milhões face ao ano anterior.