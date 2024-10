Aviso amarelo para precipitação forte até ao início da manhã de sexta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera coloca a Costa Norte, Sul e Regiões Montanhosas sob aviso amarelo para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, entre as 00h00 e as 6h00 de sexta-feira, dia 11 de Outubro.

Importa referir que, encontra-se em vigor, desde as 18h33 desta quarta-feira até às 00h00 de amanhã um alerta amarelo para agitação marítima na Costa Norte da Madeira e na ilha do Porto Santo.

Em causa podem estar ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros de altura.