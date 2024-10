Ocean Leaders 2024 rumam à Madeira em prol da conservação dos oceanos

A Madeira prepara-se para acolher o grupo internacional de Ocean Leaders de 2024, entre os dias 6 e 12 de Outubro. Esta é uma iniciativa de liderança promovida pela Edinburgh Ocean Leaders (EOL). O programa foi criado em 2020, pela Universidade de Edimburgo, em parceria com a Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco e distingue-se por reunir profissionais de renome internacional em diversas áreas relacionadas com os oceanos.

No fundo, o EOL é um programa de liderança e uma rede que apoia a criatividade, influência e liderança de profissionais excepcionais ligados aos oceanos em todo o mundo. Actualmente são 40 Ocean Leaders, entre os quais está o madeirense João Canning-Clode, Diretor e Investigador Principal do MARE-Madeira/ARDITI/UMa, selecionado em 2023 e que agora é o anfitrião desta visita do grupo à Região.

"Os participantes deste programa, oriundos dos mais diversos sectores como políticas públicas, empresas, conservação da natureza, investigação, finanças, empreendedorismo, educação e direito, partilham um compromisso comum: ajudar a encontrar soluções para melhorar o estado dos oceanos. O EOL é liderado pela Universidade de Edimburgo em parceria com a Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco, e conta actualmente com 40 Ocean Leaders de 23 países", refere nota enviada à imprensa.

O programa desta estadia conta com encontros e actividades, focados na troca de conhecimento e no desenvolvimento de iniciativas que promovam a conservação e a sustentabilidade do ambiente marinho. "O principal objectivo desta missão de campo do EOL é facilitar a partilha de experiências, desenvolver competências e fomentar a criatividade de forma a que possam potenciar uma mudança positiva na área dos oceanos, usando a Madeira como um caso de estudo", explica.

"A vinda destes líderes à Madeira não só reforça o compromisso da região com as questões ambientais, mas também destaca o papel de João Canning-Clode enquanto um dos principais impulsionadores desta agenda a nível global", termina.