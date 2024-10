Restaurante Tipografia Vence Prémio 'Travelers’ Choice 2024' do Tripadvisor

O Restaurante Tipografia, localizado no Castanheiro Boutique Hotel, possui um ambiente elegante e acolhedor, com elementos decorativos da tipografia que outrora ocupou o espaço, apresenta um menu mediterrânico que, pelas mãos do Chef Maurício Gonçalves e através de uma cuidadosa selecção de ingredientes frescos e de alta qualidade, exalta sabores e requinte.

Este nível de excelência volta a ser reconhecido, desta vez com o Prémio Travelers' Choice® 2024 do Tripadvisor®, que homenageia estabelecimentos que recebem consistentemente óPtimas avaliações, colocando o Restaurante Tipografia entre os 10% melhores em todo o mundo no Tripadvisor.

Reconhecido como a maior plataforma de orientação turística do mundo, o prémio do Tripadvisor, baseado em comentários genuínos de qualquer pessoa da comunidade que visitou o restaurante e deixou uma avaliação autêntica, é um certificado da reputação global do Restaurante Tipografia.

Mensagem do director de expansão TripAdvisor

“Parabéns ao Restaurante Tipografia pelo reconhecimento no Prémio Travelers’ Choice 2024 do Tripadvisor”, disse John Boris, Diretor de Expansão do Tripadvisor. “O Travelers’ Choice homenageia empresas que demonstram consistentemente um compromisso com a excelência em hospitalidade. Isso significa que vocês causaram um impacto tão memorável em seus visitantes que muitos deles dedicaram um tempo para entrar online e deixar uma ótima avaliação sobre a sua experiência. As pessoas confiam no selo Travelers’ Choice do Tripadvisor para ajudá-las a navegar pela miríade de coisas para ver, comer e fazer em todo o mundo. Esperamos que este reconhecimento continue a impulsionar o seu negócio em 2024 e em diante.”

Mensagem do Castanheiro Boutique Hotel

"Estamos imensamente gratos aos nossos visitantes e críticos por tornarem este prémio possível. A nossa equipa trabalhou incansavelmente para criar experiências inesquecíveis, e estamos honrados por sermos reconhecidos como um dos restaurantes favoritos dos viajantes."

Confira todas as avaliações e descubra mais sobre o Restaurante Tipografia em:

https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189167-d10457573-Reviews-Restaurante_Tipografia-Funchal_Madeira_Madeira_Islands.html