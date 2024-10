Grutas de São Vicente estão em situação “periclitante e perigosa”

O futuro das Grutas de São Vicente está em risco. Encerradas devido ao risco de abatimento detectado por técnicos, a eventual reabertura das Grutas de São Vicente só “com a garantia” que a infra-estrutura outrora visitável oferece “100% de segurança”, garante Miguel Albuquerque.

À margem de visita a quatro obras inseridas em empreitada para recuperar danos em estradas na sequência do temporal de 25 de Dezembro de 2020, nas freguesias da Ponta Delgada e da Boaventura, o presidente do Governo Regional não garante que as Grutas serão reabertas ao público face à primeira avaliação que viria a determinar o seu encerramento. Em causa o “o estudo que diz que a infra-estrutura interior das grutas está periclitante e perigosa”.

Contudo ainda não perdeu a esperança de ser possível que sejam encontradas soluções que garantam condições de segurança e consequente reabertura das grutas.

“Aguardamos ainda os pareceres técnicos” na expectativa que haja “solução técnica” que permita resolver o problema “que está a causar muito prejuízo”, nomeadamente ao Município de São Vicente, entidade responsável pela gestão da atractividade subterrânea.

Processo que ainda “está a ser analisado por técnicos especializados e também pelo LREC”, cujas conclusões serão determinantes, uma vez que reabrir “só com o máximo de segurança”, reafirma.

Segurança que poderá estar dependente de factores também determinantes, nomeadamente: “Que tipo de intervenção é que temos que fazer, quanto é que custa essa intervenção, qual a complexidade técnica da mesma”, apontou.