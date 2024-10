Espanha com novo máximo de 95 milhões de turistas e receitas de 128.000 ME em 2024

O turismo em Espanha vai voltar a bater recordes este ano, com cerca de 95 milhões de visitantes e receitas de 128.000 milhões de euros, se se mantiverem as taxas atuais registadas pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

Entre janeiro e agosto, entraram no país 64,3 milhões de turistas internacionais, com uma taxa média de crescimento mensal de 12,3%.

De acordo com as projeções feitas pela EFE com base nos dados já publicados pelo INE, se este ritmo médio se mantiver durante o resto do ano, no final de dezembro terão entrado no país quase 95 milhões de viajantes estrangeiros (mais exatamente 94,996 milhões).

Já a despesa final do ano poderá ascender a 128.500 milhões de euros, utilizando a mesma fórmula.

Estes números surgem numa altura em que, embora por enquanto isolados, os sinais de fobia ao turismo e contra a sobrelotação dos destinos estão a aumentar, especialmente em locais como as Ilhas Canárias e as Ilhas Baleares, embora também se tenham registado ações de rejeição na Galiza e na Cantábria.

Nos últimos quatro meses do ano, 42.000 milhões de euros entrarão em Espanha.

Entre setembro e dezembro, 30,7 milhões de turistas atravessarão as fronteiras espanholas, em comparação com 27,3 milhões no mesmo período em 2023. Recorde-se que, nas Ilhas Canárias, a época alta começa no outono e que, só nessa região, no ano passado, chegaram cinco milhões de turistas nesses quatro meses.

As receitas esperadas nestes últimos quatro meses do ano podem totalizar pouco mais de 42.000 milhões de euros, contra 35.230 milhões entre setembro e dezembro de 2023.

Os 86.471 milhões de euros gastos em Espanha pelos turistas internacionais entre janeiro e agosto serão adicionados aos 42.000 milhões de euros entre setembro e dezembro, aplicando o crescimento médio mensal de 19,4% refletido nos números do INE.

Em ambos os casos, isto significa esmagar os máximos anteriores: 85,17 milhões de turistas chegaram a Espanha em 2023, acima do recorde anterior (em 2019), quando 83,51 milhões visitaram o país vizinho.

Em termos de receitas, o ano passado já tinha sido o mais alto da história, com 108.789 milhões de euros, o que ultrapassou o recorde anterior de 2019 (91.912 milhões de euros).

As taxas de crescimento tanto das entradas como das receitas têm vindo a moderar-se ao longo dos meses, a partir de um pico de 21% de aumento nas entradas e quase 30% nas despesas em março.

De facto, as taxas de crescimento do verão (julho e agosto) foram as mais baixas de todo o ano e também as mais discretas desde que o 'boom' do setor começou em meados de 2021, após o cataclismo pandémico. Nestes dois meses, as entradas aumentaram cerca de 7% e as despesas entre 12 e 13%.

Refletindo este desempenho mais fraco no verão, os turistas dos principais países de origem: Reino Unido, Alemanha e França, cujos aumentos mensais ao longo dos três meses do ano foram de cerca de 7% e 12 a 13%.

Em contrapartida, o mercado americano mantém-se dinâmico, com um aumento de 26,2% das chegadas de turistas dos Estados Unidos em agosto último, o maior crescimento mensal do ano.

Com estas projeções, 18,7 milhões de turistas britânicos terão entrado em Espanha até ao final do ano, perto mas ainda abaixo do seu pico de 2017 (18,80 milhões). Estão a crescer a uma taxa média de 9,4%.

Em segundo lugar - sempre um segundo lugar próximo entre França e Alemanha - estarão os franceses, com 13 milhões de turistas, o valor mais elevado da história, longe do anterior pico de 11,3 milhões em 2018. A sua taxa de crescimento é de cerca de 12%.

Seguir-se-á a Alemanha, com um aumento médio de 11% até ao momento este ano e um pouco mais de 12 milhões no final de 2024, o seu máximo, contra 11,9 milhões em 2017.

Dos Estados Unidos 4,4 milhões de turistas terão entrado em Espanha até ao final do ano, um recorde absoluto, muito superior aos anteriores 2,96 milhões em 2018, com uma taxa média de aumento de pouco mais de 16% até agora.