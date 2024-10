Primeiro voo da PLAY Airlines a partir da Madeira para a Islândia será a 15 de Outubro

Está agendada para terça-feira, 15 de Outubro, a viagem inaugural da PLAY Airlines para a Madeira, passando a ter voos diretos semanais, sempre às terças-feiras, entre o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo e a Islândia.

"A PLAY é uma companhia aérea low-cost islandesa que opera entre a América do Norte e a Europa, tendo a Islândia como hub central. A companhia oferece aos passageiros a possibilidade de prolongarem as suas escalas durante vários dias na Islândia, sem custos adicionais, caso desejem visitar o país antes de continuarem as suas viagens pelo Atlântico", refere uma nota enviada à imprensa.

A companhia voa para destinos na América do Norte que incluem Baltimore, Boston, Nova Iorque e Washington DC, nos Estados Unidos, e Toronto no Canadá.