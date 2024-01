PAN Madeira ouve moradores do Caniço sobre construção de nova bomba de gasolina

O partido Pessoas-Animais-Natureza, voltou ao terreno desta feita para ouvir os habitantes da zona da Olaria, no Caniço, relativamente à construção de um posto de combustível entre a Rua da Olaria e a Estrada do Aeroporto.

Iniciado por um movimento popular, com um abaixo-assinado com mais de oitocentas assinaturas, incluindo as recolhidas por uma petição online, o Partido PAN – PESSOAS – ANIMAIS – NATUREZA, vem associar-se a este movimento e apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de protesto Contra a Construção do Posto de Combustível no cruzamento entre a Rua da Olaria e a Estrada do Aeroporto, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, já autorizado pela Câmara Municipal da Santa Cruz, refere em nota de imprensa.

O partido deslocou-se à Rua da Olaria para voltar a ouvir a população, "pois segundo consta, os/as moradores souberam deste projeto, através de funcionários do Município que estiveram no local com as plantas da zona e que quando questionados, confirmaram que estava previsto esta construção". Como o Partido PAN Madeira já fez saber, os moradores da zona contactaram o partido expondo a sua preocupação devido à proximidade desta bomba às cerca de 172 habitações e infantário ali existentes.

O PAN Madeira considera que a instalação de um posto de combustível nesta zona, face as suas características e finalidades, vem ainda intensificar o peso da atividade industrial desta freguesia, que já de si densamente urbanizada, onde as necessidades deveriam ser de construção de zonas de lazer e espaços verdes, de forma a mitigar a intensa construção nesta freguesia do concelho de Santa Cruz.

De acordo com a informação hoje veiculada, para além da sua instalação estar prevista muito próximo de habitações, com todos inconvenientes que daí decorrem, quer para a qualidade de vida das pessoas, quer para a segurança das mesmas, não é considerada uma infraestrutura essencial para aquela zona, face à disponibilidade de serviços idênticos que se encontram nas proximidades, a menos de 600 metros.

"O PAN opõe-se a esta decisão da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz em autorizar a construção nesta zona, contra a vontade dos moradores que lá residem. Não vemos qual a justificação na implementação de 3 postos de combustível numa mesma freguesia, próximos uns dos outros, indo contra a meta da União Europeia (UE) de redução de emissões líquidas de gases com efeito de estufa para, pelo menos, 55% até 2030 (dos atuais 40%) e a meta de neutralidade climática até 2050. Representando um partido que tanto fala de transparência, questionamos onde está a mesma em todo este processo e o porquê de não ouvirem a população atempadamente e serem claros quanto ao que se prevê nestes projetos, que tem impacto direto na vida das pessoas.", refere o partido.

Neste sentido, o PAN além de estar a averiguar a situação e em contacto com os moradores, apresentou um voto de protesto contra a construção desta bomba de gasolina, apresentando-o em sede de Assembleia e apelou através das suas redes sociais a que outros partidos façam o mesmo e que se honre a vontade das mais de 800 pessoas que assinaram a petição enquanto é tempo.