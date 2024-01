GNR realizou 315 transportes de órgãos em 2023, mais 54 do que no ano anterior

A Guarda Nacional Republicana realizou 315 transportes de órgãos no ano passado, mais 54 do que no ano anterior, indicou hoje a corporação, avançando que para esta missão foram empenhados 628 militares que percorreram cerca de 67.700 quilómetros.

Em comunicado, a GNR explica que desempenha desde 1994 o transporte de órgãos entre vários centros hospitalares, sendo uma missão realizada através da valência de trânsito.

A força de segurança é contactada pela unidade de saúde que detém o órgão a ser transportado e de imediato mobiliza uma patrulha de trânsito que fará o transporte do órgão, nas condições clínicas exigidas, até ao bloco operatório do hospital requisitante, no mais curto espaço de tempo possível.

Num balanço de 2023, a GNR dá conta que efetuou o transporte de 315 órgãos, numa missão em que foram empenhados 628 militares e percorridos 67.771 quilómetros.

Para a GNR trata-se de "um valioso contributo para salvar vidas".

Segundo a corporação, os distritos com mais transportes realizados em 2023 foram Lisboa (55), Coimbra (48), Setúbal (33) e Santarém (28).

Em 2022, a GNR transportou 261 órgãos, empenhou 523 militares e percorreu 56.281 quilómetros.